Сын Байдена набросился с критикой на Украину

Сын бывшего президента США Хантер Байден назвал Украину «гадючьим логовом» из-за коррупции и раскритиковал отца за его политику на посту президента. Об этом он сказал в интервью для подкаста Шона Райана, которое цитирует New York Post.

Так, Хантер Байден раскритиковал «по-настоящему отвратительных» «лицемеров» в администрации президента Барака Обамы, которые вынудили его покинуть работу политического лоббиста из-за конфликта интересов — поскольку его отец Джо Байден стал вице-президентом при Обаме.

По словам Хантера, он помогал американским университетам взаимодействовать с американским правительством, в частности получать государственное финансирование. Но когда его отец стал вице-президентом, эту работу пришлось покинуть.

«И поэтому я фактически начал с нуля. Мне пришлось отстраиваться, и у меня не было никаких сбережений — у меня было три девочки, все они в то время учились в частной школе, и, знаете, у меня нет денег», — вспоминает Хантер.

В 2014 году он вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, которая платила ему около 1 миллиона долларов в год, хотя Хантер не имел соответствующего опыта в этой области.

«Я был очень, очень наивным относительно того, каким гадючьим логовом является Украина. Какая абсолютная, скажем так, коррупция, которая до сих пор поражает. Это была абсолютно ошибка», — сказал он о работе в «Бурисма», «не из-за того, что я сделал что-то, чего стыжусь или что вызывает у меня конфликт, поскольку это касается того, что я делал для „Бурисма“. А из-за политического положения, в которое это поставило нас всех».

В других частях интервью Хантер Байден жестко раскритиковал политику своего отца, когда тот уже стал президентом США в 2021 году. В частности он прошелся по темам миграции и вывода войск из Афганистана.

