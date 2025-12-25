Стало известно, какие страны проигнорировал Санта Клаус в этом году

Объединенное командование ПВО США и Канады опубликовало интересные данные. Сообщается, что в уходящем году Санта Клаус не посетил три страны – это Беларусь, Сирия и Афганистан.

При этом отмечается, что его маршрут свидетельствует о том, что он не избегает регионов, охваченных вооруженными конфликтами. Санта Клаус посетил все страны Африки, включая Южный Судан, а также посетил Западный берег реки Иордан.

Стоит пояснить, что проект «NORAD следит за Сантой» был запущен еще в 1955-м году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Впрочем, в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо него на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

После этого появилась традиция в канун Рождества – в это время база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта Клауса. С целью того, чтобы оперативно отслеживать маршрут, NORAD использует четыре системы контроля – спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры», видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки оленя Рудольфа.

