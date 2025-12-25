Власти Китая жестко наехали на тайванских сепаратистов. Заявление сделал официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

Он сказал: «Те, кто предает нацию и раскалывает страну, в конечном итоге будут пригвождены к позорному столбу истории».

Также добавляется, что первопричиной напряженной и неспокойной ситуации в Тайваньском проливе является якобы сговор администрации Демократической прогрессивной партии острова с внешними силами, а также ее провокации.

Дипломат отметил: «Беспринципное преклонение главы администрации острова Лай Циндэ перед США и его безумная воинственность делают его разрушителем мира и подстрекателем к войне».

Резюмируется, что воссоединение Китая является неизбежным.

