Власти Китая жестко наехали на тайванских сепаратистов. Заявление сделал официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Он сказал: «Те, кто предает нацию и раскалывает страну, в конечном итоге будут пригвождены к позорному столбу истории».
Также добавляется, что первопричиной напряженной и неспокойной ситуации в Тайваньском проливе является якобы сговор администрации Демократической прогрессивной партии острова с внешними силами, а также ее провокации.
Дипломат отметил: «Беспринципное преклонение главы администрации острова Лай Циндэ перед США и его безумная воинственность делают его разрушителем мира и подстрекателем к войне».
Резюмируется, что воссоединение Китая является неизбежным.
