The Guardian назвал единственную «надежду» Украины в войне

Аналитики имеют мало надежды, что инициированные США мирные переговоры приведут к окончанию войны в обозримой перспективе. Единственной реалистичной стратегией Киева в нынешних условиях является экономия сил на фронте, наращивание армейских резервов, удары на истощение по РФ и ожидание более удобного случая для заключения мира. Об этом пишет британская The Guardian со ссылкой на мнения экспертов.

Издание отмечает, что Украина, хоть и не имеет каких-то твердых причин с оптимизмом смотреть в 2026 год, она все же «далеко не побеждена». Недавно ЕС согласовал заем для Киева в размере 90 миллиардов евро, чего хватит, чтобы продолжать оборону с нынешней интенсивностью до конца 2027 года. Это не приведет к коренным изменениям на фронте, но позволит держаться дальше.

По мнению журналистов, Россия и дальше будет удерживать инициативу на фронте, продвигаясь вперед, но очень медленно и с большими потерями. Чтобы захватить остальную часть Донбасса, которую Трамп предлагает отдать россиянам просто так, агрессору понадобится год, или больше, и будет стоить России еще не менее 400 000 убитыми и ранеными.

Экономист Янис Клюге оценивает, что Россия продолжает набирать ежемесячно примерно 30 000 новобранцев, чего достаточно для пополнения текущих потерь, но, очевидно, недостаточно, чтобы решительно изменить ситуацию. Уровень мобилизации в Украине не известен даже приблизительно. Хотя публично назывались показатели в 27 000 в месяц, настоящая цифра, вероятно, составляет лишь треть от этого, пишет The Guardian. Однако и уровень потерь в Силах обороны тоже вряд ли превышает 10 000 в месяц убитыми и ранеными. Причем раненых значительно больше, чем убитых.

Проблемой ВСУ авторы публикации называют истощение украинской пехоты, что сказывается на способности держать фронт. Россияне просто просачиваются между немногочисленными украинскими позициями. Это создало «стратегическую слабость» Украины. «После Курской битвы Украина, похоже, не имеет возможности нанести неожиданности на суше», — говорится в публикации.

Богдан Кротевич, бывший начальник штаба бригады «Азов» и один из самых известных публичных критиков того, как Украина ведет войну, считает, что Силы обороны должны «перейти к режиму динамической обороны» минимум на полгода. Вместо удержания территорий любой ценой, приоритетом должно стать создание резервов, считает он.

Кроме поля боя существует и экономический фронт. Россия достигла определенных успехов в разрушении украинской энергетики, однако не похоже, чтобы это повлияло на готовность населения и войска продолжать сопротивление агрессии. С другой стороны украинские удары по России становятся все более масштабными. Они уже вызвали значительное падение нефтяных доходов России (на 34% в ноябре), а теперь Киев начал еще и прямые атаки на танкерный «теневой флот» России.

«Одна из надежд для Киева заключается в том, что Россия каким-то образом сломается в течение следующих двух лет, хотя после провала марша Евгения Пригожина на Москву в стране почти нет непосредственных признаков сопротивления», — пишет The Guardian.

По мнению авторов публикации, существуют реальные шансы на то, что Дональд Трамп прекратит подыгрывать Москве, когда в следующем году республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс.

«Самая реалистичная перспектива для Украины — это попытаться сдержать Россию, в худшем случае, на уровне нынешнего почти полного застоя, надеясь, что в конце концов что-то произойдет», — резюмирует издание.

Напомним, Зеленский озвучил все 20 пунктов мирного плана.