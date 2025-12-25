Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > The Guardian назвал единственную «надежду» Украины в войне

The Guardian назвал единственную «надежду» Украины в войне

Александр Панько
25.12.25 15:45
152
The Guardian назвал единственную «надежду» Украины в войне

Аналитики имеют мало надежды, что инициированные США мирные переговоры приведут к окончанию войны в обозримой перспективе. Единственной реалистичной стратегией Киева в нынешних условиях является экономия сил на фронте, наращивание армейских резервов, удары на истощение по РФ и ожидание более удобного случая для заключения мира. Об этом пишет британская The Guardian со ссылкой на мнения экспертов.

Издание отмечает, что Украина, хоть и не имеет каких-то твердых причин с оптимизмом смотреть в 2026 год, она все же «далеко не побеждена». Недавно ЕС согласовал заем для Киева в размере 90 миллиардов евро, чего хватит, чтобы продолжать оборону с нынешней интенсивностью до конца 2027 года. Это не приведет к коренным изменениям на фронте, но позволит держаться дальше.

По мнению журналистов, Россия и дальше будет удерживать инициативу на фронте, продвигаясь вперед, но очень медленно и с большими потерями. Чтобы захватить остальную часть Донбасса, которую Трамп предлагает отдать россиянам просто так, агрессору понадобится год, или больше, и будет стоить России еще не менее 400 000 убитыми и ранеными.

Экономист Янис Клюге оценивает, что Россия продолжает набирать ежемесячно примерно 30 000 новобранцев, чего достаточно для пополнения текущих потерь, но, очевидно, недостаточно, чтобы решительно изменить ситуацию. Уровень мобилизации в Украине не известен даже приблизительно. Хотя публично назывались показатели в 27 000 в месяц, настоящая цифра, вероятно, составляет лишь треть от этого, пишет The Guardian. Однако и уровень потерь в Силах обороны тоже вряд ли превышает 10 000 в месяц убитыми и ранеными. Причем раненых значительно больше, чем убитых.

Проблемой ВСУ авторы публикации называют истощение украинской пехоты, что сказывается на способности держать фронт. Россияне просто просачиваются между немногочисленными украинскими позициями. Это создало «стратегическую слабость» Украины. «После Курской битвы Украина, похоже, не имеет возможности нанести неожиданности на суше», — говорится в публикации.

Богдан Кротевич, бывший начальник штаба бригады «Азов» и один из самых известных публичных критиков того, как Украина ведет войну, считает, что Силы обороны должны «перейти к режиму динамической обороны» минимум на полгода. Вместо удержания территорий любой ценой, приоритетом должно стать создание резервов, считает он.

Кроме поля боя существует и экономический фронт. Россия достигла определенных успехов в разрушении украинской энергетики, однако не похоже, чтобы это повлияло на готовность населения и войска продолжать сопротивление агрессии. С другой стороны украинские удары по России становятся все более масштабными. Они уже вызвали значительное падение нефтяных доходов России (на 34% в ноябре), а теперь Киев начал еще и прямые атаки на танкерный «теневой флот» России.

«Одна из надежд для Киева заключается в том, что Россия каким-то образом сломается в течение следующих двух лет, хотя после провала марша Евгения Пригожина на Москву в стране почти нет непосредственных признаков сопротивления», — пишет The Guardian.

По мнению авторов публикации, существуют реальные шансы на то, что Дональд Трамп прекратит подыгрывать Москве, когда в следующем году республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс.

«Самая реалистичная перспектива для Украины — это попытаться сдержать Россию, в худшем случае, на уровне нынешнего почти полного застоя, надеясь, что в конце концов что-то произойдет», — резюмирует издание.

Напомним, Зеленский озвучил все 20 пунктов мирного плана.

Тэги: Украина, война в Украине

Комментарии

Статьи

23.12.25 16:54

Парламентская республика как панацея для Украины

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.12.25 16:53

Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, но есть условие, — WP

25.12.25 16:50

В США спаивали хорьков и накачивали кокаином собак

25.12.25 16:01

Китай пригрозил тайванским сепаратистам жуткой карой

25.12.25 15:14

Синоптики спрогнозировали, какая погода ждет украинцев в январе

25.12.25 15:07

Стало известно, какие страны проигнорировал Санта Клаус в этом году

25.12.25 14:46

Украина находится в подвешенном состоянии из-за политики Трампа относительно ЕС, — Politico

25.12.25 14:37

Австралийцы создали уникальные молекулы для похудения

25.12.25 14:30

Обнаружена связь между плохим сном и гипертонией

25.12.25 13:52

Сын Байдена набросился с критикой на Украину

25.12.25 16:53

Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, но есть условие, — WP

25.12.25 12:15

Путин еще в 2001 году называл Украину «частью России»: стенограмма разговора с Бушем

25.12.25 10:27

В США предположили срок окончания войны в Украине

25.12.25 09:47

Китай помогает РФ наносить удары по украинской энергетике, — Зеленский

24.12.25 15:31

Стало известно, в какую сумму Украина оценила потери от войны

24.12.25 12:44

В Украине отсрочат повышение тарифов на воду

24.12.25 12:23

Зеленский назвал условие вынесения мирного плана на референдум

24.12.25 11:19

Зеленский озвучил все 20 пунктов мирного плана

24.12.25 10:50

Защитный саркофаг ЧАЭС может обрушиться

24.12.25 09:30

Потери РФ за время полномасштабной войны превысили 1,2 млн человек

19.12.25 18:03

В США неожиданно высмеяли ЕС

19.12.25 17:47

Путин странно пошутил о таинственном космическом объекте 3I/ATLAS

19.12.25 14:01

Шмыгаль прокомментировал кредит ЕС для Украины

19.12.25 13:54

Лукашенко заговорил о возможном уходе с должности

22.12.25 10:15

Рютте сделал заявление о размещении войск в Украине

19.12.25 16:28

Трамп хочет построить на Луне ядерный реактор

19.12.25 17:58

Стало известно о сотрудничестве Украины и США по вопросу БПЛА

19.12.25 16:10

Глава Пентагона оскорбил американцев

22.12.25 13:17

В Москве взорвали авто с российским генералом. Он погиб

23.12.25 15:30

Трамп назвал Макрона «очень хорошим мужчиной»

Фото и Видео
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
fraza.com
Новости блогосферы
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди