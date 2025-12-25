Ученые рассказали о небывалой пользе листьев шелковицы

Международная группа ученых поведала о небывалой пользе листьев шелковицы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что белок глутелин из них в ультрафильтрованной форме улучшает состояние печени при ожирении и общем избытке жиров в рационе.

Поясняется, что глутелины представляют собой простые белки, которые содержатся в семенах злаков и в зеленых частях растений. Некоторые из них входят в состав клейковины муки, от их содержания и свойств зависят ее хлебопекарные качества.

Желая изучить другие свойства этих веществ, эксперты подвергли их глубокой очистке от загрязняющих элементов (таких как бактерии) и провели опыты на клеточных моделях и мышах.

Сообщается, что добавление глутелина шелковицы снижало накопление жира в печени и снижало уровень триглицеридов и холестерина. У животных на высокожировой диете также ослабевали признаки воспаления и повреждения печени, а активность ферментов, которые обычно повышаются при заболевании органа, заметно снижалась. Кроме того, у животных замедлялся набор массы тела и улучшались показатели крови.

При этом информируется, что действие глутелина не ограничивается противовоспалительным эффектом. Белок влиял на обмен веществ в печени, в том числе на переработку желчных кислот и аминокислот – процессов, которые играют ключевую роль в развитии жировой болезни печени. Подобная перестройка метаболизма способствовала снижению жировой нагрузки на орган.

Специалисты говорят, что работа была выполнена на доклинических моделях – эффект белка листьев шелковицы на организм человека еще предстоит изучить. Результаты указывают на потенциал глутелина как функционального пищевого ингредиента, который в будущем может использоваться для профилактики и поддержки терапии неалкогольной жировой болезни печени.

