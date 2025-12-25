Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, но есть условие, — WP

Президент Украины Владимир Зеленский, представив журналистам 20 пунктов обновленного мирного плана, фактически признал, что Киев готов пойти на вывод войск из восточных областей Украины для создания демилитаризованной зоны. Тем не менее, России придется согласиться сделать то же самое в рамках урегулирования, пишет The Washington Post.

Отмечается, что обновленный мирный план является первым шагом Украины к какому-либо компромиссу по вопросу территорий. Тем не менее, этот вопрос остается одним из самых сложных в переговорах.

В издании добавили, что раскрытый Зеленским проект мирного плана из 20 пунктов далек от окончательного варианта и не согласован с Россией. Вероятнее всего, Москва выступит против нескольких основных пунктов, включая требование о выводе российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Журналисты считают, что последний проект мирного плана ясно показывает, что Украина по-прежнему выступает против идеи вывода своих войск с восточных областей страны. Тем не менее, Киев готов рассмотреть это, если Россия поступит так же, подчеркнули в издании.

Кроме того, в издании отметили, что любое подобное соглашение потребует проведения национального референдума, который будет трудно организовать без прекращения огня. Также потребуется согласие России с этим и другими пунктами мирного плана, что остается маловероятным.

Напомним, Зеленский озвучил все 20 пунктов мирного плана.