Новости > В США спаивали хорьков и накачивали кокаином собак

В США спаивали хорьков и накачивали кокаином собак

Агата Кловская
25.12.25 16:50
217
В США спаивали хорьков и накачивали кокаином собак

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол раскрыл странную дикость. Он представил доклад о расточительных расходах федерального бюджета.

Говорится: «Мы выявили, что средства направлялись на эксперименты по обучению хорьков запойному употреблению алкоголя и введению кокаина собакам – снова».

Поясняется, что Национальный институт здравоохранения США направил более 5,2 миллионов долларов на проекты, в рамках которых щенкам породы бигль вводили наркотические вещества с помощью специальных дозирующих устройств.

Подобные проекты продлевались несколько лет подряд.

Сообщается, что Национальный научный фонд США, министерство обороны и другие ведомства выделили свыше 14 миллионов долларов на исследования с участием обезьян. В ходе опытов животным фиксировали голову с помощью металлических креплений и заставляли выполнять задания в видеоигре для отслеживания активности мозга и движений глаз.

Кроме этого в документе упоминается департамент по делам ветеранов, который выделил более одного миллиона долларов на превращение подростковых хорьков в алкоголиков: животных лишают воды и заставляют пить только алкоголь целыми днями, цикл длится до девяноста дней, после чего хорьков умерщвляют. Целью этого было изучение последствий зависимости, стресса, травм мозга и других состояний.

Отмечается, что эти и сотни других подобных экспериментов раскрыты благодаря расследованиям американской НКО White Coat Waste Project, выступающей против тестирования на животных.

Ранее в Германии произошел странный инцидент с кошкой.

Тэги: США, мир

23.12.25 16:54

Парламентская республика как панацея для Украины

Автор: Назар Даниленко

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

