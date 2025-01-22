Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами

Турецкую модель Onlyfans Эзру Вандан, которая собиралась переспать со 100 мужчинами за сутки ради «рекорда», арестовала полиция, собщает BPT.

Задержание Эзры Вандан произошло в одной из больниц, где девушка готовилась к очередной операции.

После ареста Эзра Вандан заявила, что её челлендж ради «сексуального рекорда Турции» был лишь попыткой привлечь внимание: «Почему государство может так вмешиваться в свободный выбор женщины в отношении ее тела?».