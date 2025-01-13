Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

В строго гендерном мире средневековой Европы любовная магия — реальная или воображаемая — была навязчивой идеей. Когда на высших уровнях общества разгорались колдовские скандалы, часто вмешивалась любовная магия, и именно женщины несли на себе основную тяжесть вины за то, что призывали чары или зелья, чтобы завоевать сердце равнодушного кавалера, разжечь или ослабить либидо или облегчить политически важное дело рождения наследника.

Частично это, несомненно, коренится в женоненавистничестве или зависти, направленной на женщин, которые, как считалось, имели неестественное влияние на своих мужей (вспомните печальную судьбу Изабеллы Ангулемской или Елизаветы Вудвилл, Белой королевы), или заставляли могущественного мужчину унижаться и искать виноватого ( например, Бланку II Наваррскую , которую считали ответственной за импотенцию мужа).

Но, хотя любовные зелья и были источником воображаемой моральной паники и угрозой мужественности, они были фактом жизни, и их использование — или предполагаемое использование — отражено в романтических эпосах, фольклоре, травниках и юридических записях.

Вместо того, чтобы быть исключительной вотчиной старух в одиноких пастушьих хижинах, эти народные ритуалы и народные средства, скорее всего, передавались матерями своим детям, чтобы исцелять разбитые сердца или возрождать разваливающиеся браки. Вероятно, они укоренились в методе проб и ошибок ранней медицины, как и в сельских суевериях, многие из растительных ингредиентов также можно было найти в составе афродизиаков, которые придворные врачи осторожно прописывали своим безразличным хозяевам... не то чтобы ученый интерес к целебной силе трав был надежной защитой от обвинений в колдовстве.

Корень мандрагоры

Известный своими свойствами афродизиака еще в библейские времена, мандрагора оставался популярным ингредиентом в любовной магии на протяжении всего средневековья и до сих пор используется для этой цели в некоторых регионах мира сегодня. Говорят, что он напоминает человеческую форму, как с мужскими, так и с женскими растениями, но у него был один недостаток — говорили, что растение издает крик, когда его выдергивают, вызывая безумие или смерть искателя, если не были приняты надлежащие меры предосторожности, а ритуалы безопасного обращения различались в зависимости от места. Помимо приема внутрь в соответствии с бесчисленными рецептами, его также можно было носить как амулет плодородия.

Человеческие останки

Измельченные кости, лобковые волосы и менструальная кровь — вот лишь некоторые из ужасных ингредиентов, которые мог потребовать искатель любви, чтобы гарантировать успех своего заклинания, и это было особенно действенно, если включало что-то от искателя и объекта желания. Одно известное заклинание требовало довольно специфически и костного мозга, и селезенки убитого мальчика! Менструальная кровь, конечно же, отражает гендерную природу любовной магии, и в 1320 году катарская дворянка Беатрис де Планисоль была доставлена ​​к епископу, чтобы предстать перед обвинением в колдовстве. В ее распоряжении были — среди прочих «предметов, явно намекающих на то, что она использовала их для наложения злых чар» — льняная ткань, пропитанная первой менструальной кровью ее дочери, которую должен был выпить муж дочери, чтобы скрепить свои чувства.

Белена

Имея зловещую репутацию, как из-за использования ведьмами, так и из-за того, что она лишала человека его сил, эта трава также, как считалось, привлекала любовь, если ее носить, и имела наркотические свойства при приеме внутрь, что делало ее неотъемлемой частью различных средневековых лекарств. Ее можно было использовать, чтобы связать пару в любви и гарантировать, что любовь будет длиться долго. Однако этот ингредиент следует использовать с большой осторожностью, так как было известно, что он также может вызывать делирий и смерть.

Освященная Гостия

Сила этого жизненно важного элемента службы Святого Причастия высоко ценилась в средневековом мире, что делало его очень востребованным ингредиентом для различных магических целей, включая любовные заклинания. Его было трудно достать, поэтому было придумано много изобретательных способов, чтобы получить кусочек, некоторые прибегали к тому, чтобы держать его под языком после того, как его причащали в церкви. Затем на нем можно было написать соответствующие слова и заклинания в зависимости от того, что требовалось.

Мед