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Дайджест > Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»
12.01.25 17:46
252
Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

В строго гендерном мире средневековой Европы любовная магия — реальная или воображаемая — была навязчивой идеей. Когда на высших уровнях общества разгорались колдовские скандалы, часто вмешивалась любовная магия, и именно женщины несли на себе основную тяжесть вины за то, что призывали чары или зелья, чтобы завоевать сердце равнодушного кавалера, разжечь или ослабить либидо или облегчить политически важное дело рождения наследника.

Частично это, несомненно, коренится в женоненавистничестве или зависти, направленной на женщин, которые, как считалось, имели неестественное влияние на своих мужей (вспомните печальную судьбу Изабеллы Ангулемской или Елизаветы Вудвилл, Белой королевы), или заставляли могущественного мужчину унижаться и искать виноватого ( например, Бланку II Наваррскую , которую считали ответственной за импотенцию мужа).
 
Но, хотя любовные зелья и были источником воображаемой моральной паники и угрозой мужественности, они были фактом жизни, и их использование — или предполагаемое использование — отражено в романтических эпосах, фольклоре, травниках и юридических записях.
 
Вместо того, чтобы быть исключительной вотчиной старух в одиноких пастушьих хижинах, эти народные ритуалы и народные средства, скорее всего, передавались матерями своим детям, чтобы исцелять разбитые сердца или возрождать разваливающиеся браки. Вероятно, они укоренились в методе проб и ошибок ранней медицины, как и в сельских суевериях, многие из растительных ингредиентов также можно было найти в составе афродизиаков, которые придворные врачи осторожно прописывали своим безразличным хозяевам... не то чтобы ученый интерес к целебной силе трав был надежной защитой от обвинений в колдовстве.
 

Корень мандрагоры

 
Известный своими свойствами афродизиака еще в библейские времена, мандрагора оставался популярным ингредиентом в любовной магии на протяжении всего средневековья и до сих пор используется для этой цели в некоторых регионах мира сегодня. Говорят, что он напоминает человеческую форму, как с мужскими, так и с женскими растениями, но у него был один недостаток — говорили, что растение издает крик, когда его выдергивают, вызывая безумие или смерть искателя, если не были приняты надлежащие меры предосторожности, а ритуалы безопасного обращения различались в зависимости от места. Помимо приема внутрь в соответствии с бесчисленными рецептами, его также можно было носить как амулет плодородия.
 
 

Человеческие останки

 
Измельченные кости, лобковые волосы и менструальная кровь — вот лишь некоторые из ужасных ингредиентов, которые мог потребовать искатель любви, чтобы гарантировать успех своего заклинания, и это было особенно действенно, если включало что-то от искателя и объекта желания. Одно известное заклинание требовало довольно специфически и костного мозга, и селезенки убитого мальчика! Менструальная кровь, конечно же, отражает гендерную природу любовной магии, и в 1320 году катарская дворянка Беатрис де Планисоль была доставлена ​​к епископу, чтобы предстать перед обвинением в колдовстве. В ее распоряжении были — среди прочих «предметов, явно намекающих на то, что она использовала их для наложения злых чар» — льняная ткань, пропитанная первой менструальной кровью ее дочери, которую должен был выпить муж дочери, чтобы скрепить свои чувства.
 

Белена

 
Имея зловещую репутацию, как из-за использования ведьмами, так и из-за того, что она лишала человека его сил, эта трава также, как считалось, привлекала любовь, если ее носить, и имела наркотические свойства при приеме внутрь, что делало ее неотъемлемой частью различных средневековых лекарств. Ее можно было использовать, чтобы связать пару в любви и гарантировать, что любовь будет длиться долго. Однако этот ингредиент следует использовать с большой осторожностью, так как было известно, что он также может вызывать делирий и смерть.
 

Освященная Гостия

 
Сила этого жизненно важного элемента службы Святого Причастия высоко ценилась в средневековом мире, что делало его очень востребованным ингредиентом для различных магических целей, включая любовные заклинания. Его было трудно достать, поэтому было придумано много изобретательных способов, чтобы получить кусочек, некоторые прибегали к тому, чтобы держать его под языком после того, как его причащали в церкви. Затем на нем можно было написать соответствующие слова и заклинания в зависимости от того, что требовалось.
 

Мед

 
Один из самых сладких и приятных на вкус ингредиентов, мед или медовуха, часто включались в любовные заклинания, сладость, как ожидалось, должна была благоприятно влиять на объект желания искателя, а также подслащивать последующие отношения. Она имела дополнительное преимущество, делая смесь более легкой для проглатывания!
 

Черви

 
Другой отвратительный ингредиент, если смешать его с измельченным барвинком и некоторыми травами, считалось, что черви обеспечивают любовь между парой. Предложение принимать его вместе с мясом, возможно, было связано с не слишком обнадеживающим вкусом! Казалось бы, странный выбор, но черви, из-за их очевидной связи с землей, также были мощным признаком плодовитости; весьма желанный результат во многих любовных заклинаниях.
 

Останки животных

 
Подобно человеческим останкам, спрос на части и побочные продукты животных оказался, по-видимому, произвольным: от Испании до Балкан для приготовления зелий, порошков и амулетов требовались такие вещи, как головы воробьев, оленьи сердца (надеюсь, это отвратительная игра слов), помет аиста, жир змеи, мозги воробья, яички осла, кости левой стороны жабы, которую съели муравьи, кровь и сердце голубя, а в Баварии — сравнительно аппетитный напиток из крови летучей мыши в пиве.
 

Вербена

 
Многолетнее растение в народной магии и постоянный элемент снотворных зелий с древности, вербена (или вервиана), трава волшебства, подмешивалась в любовные зелья и порошки. Интересно, что ее также можно было использовать для противоположных целей, и, как говорили, подсыпанная в напиток мужчины, она делала его импотентом на шесть дней.
 

Крылья жука

 
Лекарство, которое, по слухам, было распространено при дворе римского императора Августа и описано латинскими летописцами, крылья жука-нарывника — или шпанской мушки — долгое время обладало силой афродизиака и измельчалось в тоники и зелья. Что касается побочных эффектов, то это было убийственно. Мощное раздражающее средство, зелье с добавлением размятой шпанской мушки вполне могло вызвать вздутие гульфика из-за отека, но всего 32 миллиграмма могли заставить почку закрыться, и легенда гласит, что эта ужасная настойка стала причиной смерти Фердинанда II Арагонского в 1516 году.
 

Розы

 
Его коннотации очевидны — будь они чистыми и романтичными, или соблазнительными и опасными — и роза мало использовалась в средневековой магии за пределами любовного зелья. От символического до прагматичного, розовая вода часто использовалась для ароматизации менее приятных на вкус лекарств. Возможно, как духи ее можно было бы считать любовным зельем, и в одном крайнем примере, зафиксированном в английском переводе De Orn 334 atu Mulierum XII века — части серии замечательных ранних текстов о женской гигиене — порошок из лепестков роз рекомендуется для освежения дамского сада, в то время как розовая вода смягчает руки и лицо.
 
Первоисточник: Уиллоу Уиншем, книга «Обвиняемые: британские ведьмы на протяжении истории».

Тэги: магия, колдовство, мандрагора

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