Арабы поведали о небывалой пользе полыни

Эксперты из университета Шарджи в ОАЭ рассказали о небывалой пользе полыни. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что экстракт ароматической травы Artemisia herba-alba (полынь травянистая) способен стать эффективным средством в борьбе с колоректальным раком.

Ученые говорят, что Artemisia herba-alba, которая часто встречается в Северной Африке и на Ближнем Востоке, обычно используется для лечения бронхита, диареи, гипертонии и диабета.

При этом, по их словам, биохимический анализ экстракта полыни продемонстрировал, что Artemisia herba-alba содержит активные соединения, которые могут останавливать рост раковых клеток и способствовать их разрушению.

Специалисты отметили, что подобные эффекты сохраняются независимо от генетических особенностей клеток, а наиболее выраженный терапевтический эффект был достигнут на моделях рака кишечника.

Сообщается также, что экстракт полыни нарушает клеточный цикл, снижая активность белков, таких как циклин B1 и CDK1, которые важны для деления раковых клеток.

Добавляется, что вытяжка из нее содержит вещества, блокирующие путь PI3K/AKT/mTOR, играющий ключевую роль в развитии рака.

Резюмируется, что такие данные подтверждают потенциальную селективную цитотоксичность экстракта, что делает его перспективным дополнением к традиционным методам лечения онкологических заболеваний.

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