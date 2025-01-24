Путин готов к разговору с Трампом. В Кремле озвучили, чего ждут от США

Кремлевский диктатор Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия сейчас «ждет сигналов» со стороны США, чтобы это произошло.

Кроме того, на брифинге спикер Кремля подчеркнул, якобы Россия выступает за скорейшие переговоры с Соединенными Штатами, по вопросу разоружения. Это сделано в ответ на заявление Трампа о необходимости сокращения ядерных арсеналов, пишет ТАСС.

«Но нужно учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона. В переговорах по ядерному разоружению «мяч на стороне» США, хотя «время во многом упущено», — отметил Песков.

«Говорящий рот Кремля» призвал не «гадать на кофейной гуще» о том, когда разговор между Путиным и Трампом может состояться.

«Мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — объяснил он.

Песков также сказал, что якобы президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к «сделке», так как «сам себе запретил переговоры» с Россией. А снижение цен на нефть, по его словам, «не приведет к завершению конфликта».

Напомним, Трамп заявил, что планирует поскорее встретиться с Путиным.