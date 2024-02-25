Когда закончится война и что делать?

Как долго будет продолжаться война и как она закончится никто в мире не знает. Нет такого человека на планете! По той простой причине, что на ход войны влияют десятки тысяч факторов, динамику которых предсказать в принципе невозможно, потому что большинство из них носит случайный характер. Тем более, когда в войну так или иначе вовлечены практически все значимые страны мира.

Например, какой-нибудь крупный теракт , скажем , на Ближнем Востоке или в другом регионе может иметь огромное воздействие на ход боевых действий. Или начало гражданского конфликта в США по результатам выборов в ноябре. Или война между КНДР и КНР. Или смерть Путина. Или война между Ираном и Израилем или между Молдовой и Приднестровьем. Можно перечислять многие десятки факторов, которые могут сильнейшим образом повлиять на ход и исход войны. И предсказать все эти факторы невозможно. Самые мощные компьютеры мира не в состоянии сделать прогноз погоды дольше, чем на 5 дней.

Иногда можно более- менее точно предсказать когда начнется война, но когда она уже развязана, то процесс становится уже плохо управляемым и непрогнозируемым.

Отсюда мой дружеский совет: перестаньте читать и слушать всякие «прогнозы» об окончании войны от различных «говорящих голов». Это пустая трата времени и это либо излишние страхи , или неоправданные надежды.

Какие советы можно дать в связи с такой неопределенностью?

1. Определите самый плохой для вас сценарий и продумайте свой план действий на этот случай.

2. Оставьте всякие надежды на возвращение довоенного статус-кво. Смиритесь с этим психологически. Прошлое ушло навсегда. Будущее неизвестно, но оно будет другим.

3. Сохраняйте оптимизм. Помните, что многим людям значительно хуже, чем вам.

4. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, немедленно сбрасывайте лишний вес, если он у вас есть, слушайте новости не более 10 мин в день. Сделайте все, чтобы нормализовать сон, не будете нормально высыпаться — все будет плохо.

5. Знайте, что на рынке сейчас много свободных вакансии, вы всегда можете найти работу. Работа держит человека в тонусе. Лучше работать на плохой работе, чем сидеть дома.

6. Жадно впитывайте профессиональные знания, любые, всячески повышайте свою конкурентоспособность на рынке.

7. Забудьте свои старые привычки, отбросьте свои прошлые замашки, амбиции и претензии к обществу. Спокойно воспринимайте свое понижение в социальном статусе.

Особые советы бизнесменам:

1. Полностью пересматривайте свои стратегии и планы с учетом новых реалий. Помните, люди никогда не перестанут потреблять, рынки сохранятся, просто потребительское поведение людей изменилось и вам надо меняется соответственно.

2. Начните разрабатывать совершенно другие стратегии. Ищите принципиально новые маркетинговые возможности. Они всегда есть. Кто не знает, как и где их искать — обращайтесь

3. Делайте ставку на женщин, инвалидов, ветеранов, переселенцев. Быстро обучайте их. Это лучшие работники! Добсовестные, ответственные, трудолюбивые, надежные.

4. Объединяйтесь с конкурентами — вместе легче выживать

5. Создавайте сильные сплоченные коллективы, вселяйте в них оптимизм, честно рассказывайте сотрудникам о проблемах компании, и своим личным примером демонстрируйте, что вы готовы многим пожертвовать, чтобы ваш бизнес остался на плаву.

6. Присмотритесь к такой теме, как крафтовый бизнес. Это очень перспективно, особенно в военное и послевоенное время.

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