Трамп задумался о бронежилете

После очередного покушения президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы носить бронежилет. Об этом поведал сам политик.

Он сказал: «Меня спрашивали об этом. Вероятно, это то, о чем задумаешься».

Впрочем, американский лидер отметил, что его смущает вес пуленепробиваемого жилета, превышающий десять килограммов.

Добавляется, что бронежилет выполняет свою функцию, как случилось с агентом, которого он защитил от пули во время стрельбы на приеме в прошлую субботу.

Ранее Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты Венесуэлы.