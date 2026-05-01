У Бритни Спирс возникли новые проблемы с законом

У американской певицы Бритни Спирс возникли новые проблемы с законом. Как информирует NBC Los Angeles, прокуратура в штате Калифорния предъявила ей обвинения в вождении в нетрезвом виде.

Артистка была задержана патрульными копами в округе Вентура в начале марта, после чего провела под стражей около восьми часов.

Слушание по ее делу назначено на утро понедельника в Верховном суде округа Вентура. Ее личное присутствие там не требуется.

Известно, что прокуроры предлагают Спирс признать вину. В рамках этого соглашения обвиняемый получает 12-месячный испытательный срок, и должен пройти курсы для осуждённых за вождение в состоянии опьянения и оплатить установленные государством штрафы и сборы.

Стоит добавит, что в прошлом апреле Бритни Спирс обратилась в реабилитационный центр для лечения.

