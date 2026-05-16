Итальянский профессор оценил уровень опасности хантавируса в городе

Итальянский профессор, руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци сделал заявление по поводу хантавируса. Оценил опасность заразы в городской среде.

Он сказал: «Мы говорим об андском варианте хантавируса, а это единственный известный нам вирус, который может передаваться от человека к человеку при прямом контакте. В городской среде риск его передачи очень низок».

По его словам, это объясняется тем, что для передачи вируса необходим очень тесный и длительный контакт, так как заражение между людьми происходит воздушно-капельным путем.

