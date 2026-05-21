ВСУ достигли наибольших успехов со времени Курской операции, — ISW

ВСУ достигли наибольших успехов со времени Курской операции, — ISW

Александр Панько
21.05.26 16:46
94
ВСУ достигли наибольших успехов со времени Курской операции, — ISW

ВСУ перехватывают инициативу на фронте — за последние месяцы украинские войска достигли наибольших успехов за время вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, в течение последних месяцев украинские силы провели серию контратак на разных участках фронта, достигнув наиболее ощутимых результатов со времени операции в Курской области.

Так, ВСУ смогли вернуть значительную часть территорий в районе Купянска, освободили более 400 квадратных километров на юге страны зимой и весной 2026 года, а также продвинулись в западной части Запорожской области.

В ISW отмечают, что украинские контратаки на юге создали каскадные оперативные и стратегические последствия для весенне-летнего наступления российской армии на так называемый «пояс крепостей». Это заставило войска РФ выбирать между сдерживанием украинского продвижения и переброской сил на приоритетные направления.

Также усиленная украинская ударная кампания средней дальности против российской логистики, техники и живой силы с начала 2026 года существенно ухудшила способность российских оккупантов проводить наступательные операции по всей линии фронта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 мая заявил, что точные украинские удары, уничтожение резервов российской армии и постоянное давление на штурмовые подразделения позволили украинским силам все больше перехватывать тактическую инициативу и заставлять захватчиков действовать в навязанном Украиной темпе.

По его словам, по состоянию на 14 мая количество наступательных действий ВСУ превышало аналогичную активность войск РФ.

Аналитики также отмечают, что украинские силы идут к выполнению своих целевых показателей по потерям российской армии в мае 2026 года.

Командующий Сил беспилотных систем майор Роберт «Мадьяр» Бровди 20 мая сообщил, что только за первые 19 дней мая украинские дроны поразили 19 203 российских военных. Из них более 6 тысяч приходится на удары подразделений СБС.

Он прогнозирует, что до конца месяца количество потерь армии РФ от ударов дронов может превысить 34 тысячи, не учитывая артиллерийские обстрелы, удары по тылам и другие неподтвержденные потери.

Тем временем Министерство обороны РФ сталкивается с проблемами пополнения личного состава. По данным ISW, в первом квартале 2026 года российская армия заключила лишь 70 500 контрактов, что ниже необходимого уровня для компенсации потерь.

Аналитики считают, что украинские войска и в дальнейшем будут расширять удары средней дальности и продолжать контратаки на уязвимых участках фронта, что еще больше усложнит наступательные возможности российской армии.

Напомним, РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области.

Тэги: контрнаступление, ВСУ

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
