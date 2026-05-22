Американцы разузнали о древних людях нечто необычное

Эксперты из Чикагского университета в США узнали о древних людях нечто необычное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что строение человеческого запястья ближе к запястьям шимпанзе и горилл, чем к кистям других приматов, и это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что предки человека передвигались на костяшках пальцев до перехода к прямохождению.

Ученые провели крупнейший на сегодняшний день анализ костей запястья приматов. Для работы использовали компьютерную томографию и трехмерное лазерное сканирование более двух тысяч костей запястья современных и вымерших видов приматов, включая древних гомининов (людей и их ближайших предков).

Специалисты сравнили строение восьми костей запястья у разных видов и обнаружили, что человеческие запястья имеют ряд особенностей, характерных для приматов, передвигающихся на костяшках пальцев.

Поясняется, что речь идет о строении суставов и сращении некоторых костей, которое помогает стабилизировать кисть при такой форме передвижения.

Говорится, что прямохождение и ходьба на костяшках имеют общую особенность: в обоих случаях запястье остается относительно прямым и не перегибается назад, как у приматов, опирающихся на ладонь.

Добавляется, что современные люди не используют ходьбу на костяшках пальцев. Древние анатомические особенности запястья со временем были адаптированы для более сложных движений руки и точного захвата предметов.

Оказалось, что признаки, связанные со сложным использованием орудий труда, появились у представителей рода Homo сравнительно поздно – только несколько сотен тысяч лет назад. Эти особенности обнаружены как у современных людей, так и у неандертальцев.

