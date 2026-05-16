Трамп рассказал, будут ли США воевать за Тайвань

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу отношений Китая и Тайваня. Говорит, что не собирается воевать.

Политик отметил: «Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость, а нам потом пришлось преодолевать 9,5 тысяч миль, чтобы воевать».

Американский лидер считает, что Китай наверняка не будет принимать никаких шагов в отношении острова, если ситуация останется такой как есть.

Добавляется: «Мы не хотим, чтобы кто-то говорил: а давайте провозгласим независимость, потому что США нас поддержат».

Резюмируется: «Тайваню было бы очень разумно немного остыть. Китаю тоже было бы очень разумно немного остыть».

