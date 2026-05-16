Стало известно, когда Путин посетит Китай

Президент России Владимир Путин отправляется Китай. Об этом сообщают в Кремле.

Там информируют: «По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику».

Добавляется, что лидеры двух стран обсудят отношения Москвы и Пекина и международные вопросы.

Также по итогам переговоров они планируют подписать совместное заявление и пакет документов.

После этого плитики примут участие в церемонии открытия Годов образования в России и Китае.

Кроме этого Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

