Выявлен новый штамм коронавируса – на этот раз в Таиланде

В Таиланде у летучих мышей обнаружен новый штамм коронавируса. Об этом информирует министерство цифровых технологий в экономике и обществе страны.

Говорится, что среди людей заражений выявлено не было.

Добавляется, что исследования показали, что данный штамм вируса менее патогенен и передается хуже, чем COVID-19.

Отмечается, что вакцины против коронавируса по-прежнему эффективно снижают тяжесть течения болезни.

Резюмируется, что риск возникновения вспышки оценивается как низкий.

