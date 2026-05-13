Вспышка хантавируса: американский ученый назвал решающую дату для мира

Ученый из США Стивен Куэй дал смелый прогноз, рассказав, угрожает ли миру вспышка хантавируса за пределами круизного лайнера MV Hondius. Его слова цитирует издание The Telegraph.

Уверяется, что сейчас нет ни единого подтвержденного случая заразы среди людей, которые не находились на борту лайнера, следственно, нет и докательств того, что вирус мог распространиться за пределы корабля.

Добавляется, что длительный инкубационный период вируса не позволяет вынести окончательный вердикт о том, передалась ли болезнь от пассажиров кому-то еще.

Эксперт высчитал, что второму поколению, у кого симптомы развивались после контакта с «нулевым пациентом», потребовалось в среднем 22 дня, чтобы заболеть.

Сообщается, что болезнь у третьего поколения заболевших должна проявиться примерно 19 мая при условии, что инкубационный период в три недели останется неизменным.

