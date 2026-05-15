Бразильские ученые научились уничтожать COVID и грипп звуковыми волнами

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии заявили о перспективном способе борьбы с вирусами с помощью звука. Как сообщает Science Alert, во время лабораторных экспериментов ультразвуковые волны смогли повредить и разрушить оболочки вирусов SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, и гриппа H1N1, фактически лишив их способности заражать клетки.

Для исследования ученые использовали медицинское ультразвуковое оборудование с частотами от 3 до 20 МГц. По словам авторов работы, звуковые волны создавали микроскопические вибрации, которые входили в резонанс с вирусными частицами. В результате оболочка вируса деформировалась и буквально разрушалась.

Исследователи сравнивают этот процесс с взрывом попкорна. Как объяснил физик Одемир Мартинес Бруно, сферическая форма многих вирусов позволяет им особенно эффективно поглощать энергию ультразвука. Из-за этого внутри вирусной частицы накапливается энергия, что в конечном итоге приводит к разрыву её структуры.

После обработки ультразвуком вирус SARS-CoV-2 практически терял способность инфицировать клетки в лабораторных моделях. При этом температура и химический состав среды оставались стабильными, что свидетельствует об отсутствии побочного термического или химического воздействия на окружающие ткани.

Ученые подчеркивают, что метод принципиально отличается от традиционной стерилизации ультразвуком через кавитацию, когда низкочастотные волны разрушают всё подряд — и вирусы, и ткани. В новом случае используется именно акустический резонанс, который действует выборочно на вирусные оболочки.

По мнению авторов, такой подход может оказаться перспективным даже против новых мутаций вирусов, поскольку мишенью являются не отдельные белки или генетические механизмы, а сама физическая структура вирусной частицы. Команда уже начала исследования по возможному применению технологии против других вирусов.

Напомним, выявлен новый штамм коронавируса — на этот раз в Таиланде.