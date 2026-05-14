Инфекционист рассказала, мог ли хантавирус мутировать

Российский инфекционист Елена Мескина высказалась о хантавирусе. Медик оценила вероятность его мутации.

Было сказано: «Теоретически вероятность мутации и более легкой передачи к человеку хантавируса Андес не исключена. Однако сейчас активная передача вируса от человека человеку – это скорее исключение из правил, чем появление какого-то нового свойства вируса».

По ее словам, вирусы всегда будут приспосабливаться к условиям и пытаться меняться, чтобы быть опаснее.

Добавляется, что сейчас для изучения произошедшего на лайнере MV Hondius инцидента с заражением вирусом задействованы все службы.

Подчеркивается: «Риски и опасность широкого распространения хантавируса Андес сегодня оцениваются как небольшие, по крайней мере, для нашего региона».

