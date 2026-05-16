Война в Украине: за сутки зафиксировали 221 боевое столкновение

Война в Украине продолжается. Известно, что сейчас происходит на фронте.

О ситуации на пятницу, 16 мая, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки зафиксировали 221 боевое столкновение.

Сказано, что противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет, 55 авиационных ударов – сбросил 155 управляемых авиабомб.

Также россияне задействовали для поражения 5 453 дрона-камикадзе и осуществили 2 187 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

