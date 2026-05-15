Украинцам рассказали о погоде на 17 мая

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в воскресенье, 17 мая. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что ночью на крайнем западе и востоке, а днем практически везде, кроме запада, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 18-23 тепла.

В Киеве ночью будет сухо, днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла.

Ранее мы писали, что западную Украину завтра накроет непогода.