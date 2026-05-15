В Киеве существенно выросло число сотрудников ТЦК и СП

За последние три-четыре месяца на улицах Киева число сотрудников ТЦК и СП выросло сразу на 40%. Об этом во время открытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады сказал и. о. заместителя начальника столичного ТЦК Валерий Кравченко.

Говорится: «За последнее время количество групп оповещения в Киеве увеличено, увеличено штатное количество людей, групп. Все это происходит, потому что есть требование усиления мобилизационных мероприятий».

Также добавляется: «Мы проводим мероприятия по оповещению как в местах проживания, так и в местах, где люди работают».

Ранее Зеленский продлил военное положение и мобилизацию – подписаны документы.