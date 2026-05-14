Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем. И назвал условие

Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем. И назвал условие

Александр Панько
14.05.26 13:43
116
Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем. И назвал условие

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Дональда Трампа во время встречи в Пекине: если Вашингтон неправильно решит тайваньский вопрос, между странами могут возникнуть конфликты. Об этом сообщает АР.

«Вы замечательный лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно говорю это, потому что это правда». После этого добавил: «Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом», — сказал он о Си Цзиньпине.

Си Цзиньпин ответил сдержанно. Во вступительном слове он заявил, что двум странам надо избегать «ловушки Фукидида» — термина из теории международных отношений, который означает: когда одна великая держава начинает вытеснять другую, это часто заканчивается войной.

Во время закрытой части переговоров, которые длились около двух часов в Большом зале народного собрания, лидер Китая высказался о судьбе Тайваня.

«Тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях. Если его решать должным образом, двусторонние отношения будут в целом стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит под большую угрозу все отношения», — цитирует представитель МИД Китая Мао Нин слова Си Цзиньпина, которые он сказал Трампу.

В публичной части выступления Си Цзиньпин также подчеркнул:

— «Сотрудничество выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит обеим».

— «Две страны должны быть партнерами, а не соперниками, вместе добиваться успеха и стремиться к общему процветанию, а также прокладывать правильный путь для отношений между великими странами в новую эру».

Си уже использовал термин «ловушка Фукидида» в разговорах с американскими президентами ранее — в 2014 году, а также во время встреч с Джо Байденом в 2022 и 2024 годах.

Напомним, СМИ узнали подробности встречи Трампа и Си.

Тэги: конфликт, Дональд Трамп, Си Цзиньпин

Комментарии

Статьи

14.05.26 13:59

Элитный Lexus через фонд и дом в Греции: эксминистр Минздрава Илья Емец во время войны декларирует новые активы?

Автор: Микола Байбак, для «Фраза»

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.05.26 15:13

Вэнс сравнил себя с известным киногероем

14.05.26 14:35

Инфекционист рассказала, мог ли хантавирус мутировать

14.05.26 14:29

США неожиданно отменили перемещение 4000 военных в Польшу. Варшава все опровергает

14.05.26 13:50

Нефтедобыча РФ упала до уровня пандемии 2020 года

14.05.26 13:46

В России вновь принялись угрожать Украине

14.05.26 13:24

НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины, — Reuters

14.05.26 12:20

В МВД поведали жуткие подробности российского удара по Киеву – число погибших растет

14.05.26 12:19

Рютте призвал страны НАТО выделять Украине дополнительные миллиарды, — Politico

14.05.26 12:14

В Киеве растет число жертв российского удара

14.05.26 10:59

Дума разрешила Путину вводить армию в любую страну

14.05.26 09:43

Стали известны последствия атаки РФ на Киевщину

14.05.26 09:21

Ермаку избрали меру пресечения

13.05.26 14:32

Путин хочет контролировать Киев и Одессу, — FT

13.05.26 13:56

Стало известно, во сколько Украине обходится один день войны

13.05.26 10:44

В МИД назвали базовое условие Украины для мирного соглашения с РФ

12.05.26 13:23

В Украине будут проверять покупку дорогой недвижимости и автомобилей

12.05.26 11:38

В Украине обнаружили десять больных хантавирусом

12.05.26 11:01

Андрей Рубель возглавил полицию Киевской области

12.05.26 09:59

Буданов назвал условия для разговора между Зеленским и Путиным

08.05.26 17:09

Зеленский рассказал, что будет 9 мая в России

08.05.26 16:11

В Кремле двояко высказались о диалоге с Европой

08.05.26 15:41

Обновленная версия нацизма имеет маркировку: «сделано в России», — Зеленский

08.05.26 16:42

Таяние Гренландии ускорилось в шесть раз, — ученые

08.05.26 14:57

В Киеве мужчина выпал с 11-го этажа – выжить не удалось

11.05.26 11:28

Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, — СМИ

08.05.26 15:07

Индию потрясло жуткое преступление

09.05.26 10:32

Трамп объявил о трехдневном перемирии в Украине

08.05.26 14:43

Украинцам рассказали, какая погода ожидает их 9 мая

08.05.26 13:52

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 8,6%

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди