Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем. И назвал условие

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Дональда Трампа во время встречи в Пекине: если Вашингтон неправильно решит тайваньский вопрос, между странами могут возникнуть конфликты. Об этом сообщает АР.

«Вы замечательный лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно говорю это, потому что это правда». После этого добавил: «Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом», — сказал он о Си Цзиньпине.

Си Цзиньпин ответил сдержанно. Во вступительном слове он заявил, что двум странам надо избегать «ловушки Фукидида» — термина из теории международных отношений, который означает: когда одна великая держава начинает вытеснять другую, это часто заканчивается войной.

Во время закрытой части переговоров, которые длились около двух часов в Большом зале народного собрания, лидер Китая высказался о судьбе Тайваня.

«Тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях. Если его решать должным образом, двусторонние отношения будут в целом стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит под большую угрозу все отношения», — цитирует представитель МИД Китая Мао Нин слова Си Цзиньпина, которые он сказал Трампу.

В публичной части выступления Си Цзиньпин также подчеркнул:

— «Сотрудничество выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит обеим».

— «Две страны должны быть партнерами, а не соперниками, вместе добиваться успеха и стремиться к общему процветанию, а также прокладывать правильный путь для отношений между великими странами в новую эру».

Си уже использовал термин «ловушка Фукидида» в разговорах с американскими президентами ранее — в 2014 году, а также во время встреч с Джо Байденом в 2022 и 2024 годах.

