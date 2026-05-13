Путин хочет контролировать Киев и Одессу, — FT

Президент России Владимир Путин может рассматривать гораздо более широкие территориальные цели в войне против Украины, включая потенциальные амбиции в отношении Киева и Одессы, несмотря на публичные заявления о сосредоточении внимания на Донбассе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с закулисными обсуждениями.

Российское руководство убеждено, что военная ситуация позволяет продолжать наступление и постепенно расширять требования на переговорах.

Как отмечает один из собеседников, близких к кремлевским дискуссиям, конечная цель Москвы выходит за пределы нынешней линии фронта: «Он не возьмет Запорожье, он не возьмет Донбасс, он не возьмет Херсон. Но помните, что план всегда заключался в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена».

По словам других источников, в Кремле сохраняется убеждение, что сопротивление Украины может постепенно ослабевать под давлением войны.

Хотя публично российское руководство концентрируется на захвате Донбасса, собеседники FT утверждают, что частные обсуждения могут включать гораздо более широкий географический горизонт — вплоть до центральной и южной Украины.

В частности, речь идет о потенциальных претензиях к регионам, имеющим стратегическое значение, включая выход к Черному морю и ключевые логистические узлы. Как пишет издание со ссылкой на двух человек, участвовавших в закулисных переговорах о прекращении войны: «Настоящие амбиции Путина, вероятно, заключаются в закреплении господства над Украиной по крайней мере по всему Днепру, что включало бы захват Киева и ключевого черноморского порта Одессы».

Несмотря на медленные темпы продвижения российских сил, Кремль, по оценкам источников, делает ставку на изнурение украинской армии и постепенное расширение условий любого возможного прекращения огня.

«Они говорят ему, что украинцы сражаются, их фронт рушится, и у них закончились люди», — отмечает один из собеседников, описывая информацию, которую получает Путин от военного командования.

Напомним, РФ намерена захватить всю Украину, но ВСУ системно срывают ее планы.