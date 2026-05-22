Трамп высказался по поводу Ормузского пролива и иранского урана

Президент США Дональд Трамп снова наехал на Иран. Сделал ряд заявлений.

Политик сказал: «Мы хотим, чтобы Ормузский пролив был открыт и свободен. Мы не хотим сбора платы».

Кроме этого американский лидер высказался по поводу обогащенного урана, который находится на территории Ирана.

Глава государства отметил: «Мы получим его. Нам он не нужен, так что мы, вероятно, уничтожим его после того, как получим. Однако мы не собираемся позволить им сохранять его».

Ранее Трамп анонсировал «неприятности» для Ирана в случае срыва заключения сделки.