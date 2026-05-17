Немецкое издание Bild считает, что у российско-украинской войны есть высокие шансы на длительное продолжение, поскольку исторический опыт показывает: даже изнурительные конфликты не всегда быстро завершаются, если стороны убеждены в собственной победе.

По оценкам издания, подобный сценарий может реализоваться и сейчас — момент завершения войны одна из сторон может понять поздно, когда ресурсы и политические возможности уже будут исчерпаны.

Отдельно говорится, что Россия сохраняет способность продолжать боевые действия благодаря имеющимся ресурсам. Несмотря на экономическое давление и санкции, ожидаемого Западом системного коллапса русской экономики не вышло, что дозволяет Москве поддерживать военную активность.

В то же время, Украина, по оценкам аналитиков, сталкивается с более сложной ситуацией в сфере человеческих ресурсов. Стране не хватает личного состава для масштабных наступательных операций, что усиливает зависимость от военной помощи Западу, в том числе вооружений и разведывательных данных.

На этом фоне мобилизация граждан в возрасте от 18 до 25 лет рассматривается как крайний сценарий, к которому могут прибегнуть только при дальнейшем обострении потребностей в пополнении армии.