Ученые назвали способ замедлить биологическое старение у пожилых людей

Эксперты из Mass General Brigham в США поведали об уникальной пользе поливитаминов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что их ежедневный прием способен замедлять биологическое старение у пожилых людей – за два года эффект оказался эквивалентен примерно четырем месяцам сэкономленного биологического возраста.

Ученые оценили сведения крупного клинического проекта COSMOS, в котором изучали влияние экстракта какао и поливитаминов на здоровье пожилых людей.

В этот анализ включили 958 здоровых людей со средним возрастом около 70 лет. Их случайным образом разделили на четыре группы: одни получали поливитамины и экстракт какао, другие только один из компонентов, а контрольная группа принимала плацебо.

Желая узнать скорость старения организма, специалисты использовали так называемые эпигенетические часы, которые определяют биологический возраст по изменениям в метилировании ДНК – химическим меткам, которые влияют на активность генов и постепенно меняются с возрастом.

Информируется, что образцы крови анализировали в начале исследования, через год и через два года. У добровольцев, принимавших поливитамины, биологическое старение замедлялось по всем пяти использованным эпигенетическим шкалам по сравнению с группой плацебо. Для двух показателей, связанных с риском смертности, эффект оказался статистически значимым.

Сообщается, что в среднем прием поливитаминов соответствовал замедлению биологического старения примерно на четыре месяца за двухлетний период. Самый выраженный эффект наблюдался у людей, чей биологический возраст изначально был выше паспортного.

Уточняется, что сейчас речь идет не о продлении жизни, а о влиянии на молекулярные маркеры старения. В будущем американцы желают проверить, сохраняется ли эффект после завершения исследования и связан ли он с ранее обнаруженными преимуществами поливитаминов – снижением риска когнитивных нарушений, некоторых видов рака и катаракты.

Резюмируется, что такие результаты не означают, что поливитамины способны заменить здоровое питание или другие методы профилактики возрастных заболеваний.

