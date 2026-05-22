Американцы раскрыли страшную правду об алкоголе

Эксперты из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл в США раскрыли страшную правду об алкоголе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что умеренное и высокое потребление алкоголя связано с усилением хронического воспаления в организме даже у людей, которые придерживаются здорового рациона.

В эксперименте приняли участие 91 взрослый человек в возрасте 21-44 лет с индексом массы тела выше 25, то есть с избыточным весом или ожирением.

За добровольцами наблюдали в течение 21 дня. Подопытных поделили на группы: непьющие, люди с легким потреблением алкоголя (до трех порций в неделю), умеренным и высоким.

Американцы оценили качество питания с помощью индекса Healthy Eating Index, который отражает долю цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов в рационе.

В конце опыта специалисты измерили в крови участников уровни воспалительных маркеров – С-реактивного белка, фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), интерлейкинов 6 и 1β.

Было установлено, что у женщин, употреблявших алкоголь в умеренных и больших количествах, уровень С-реактивного белка был выше, чем у тех, кто пил мало.

Добавляется, что у мужчин такой зависимости не обнаружили. При этом у людей обоих полов, относящихся к группе с высоким потреблением алкоголя, повышался уровень TNF-α – одного из ключевых маркеров воспаления.

Такие различия между мужчинами и женщинами объясняют особенностями метаболизма: у женщин обычно меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, поэтому концентрация спирта в крови после одинаковых доз оказывается выше.

Указывается, что здоровое питание немного снижало воспаление: высокий индекс качества рациона был связан с более низкими уровнями некоторых маркеров. Но данный эффект не перекрывал усиление воспаления, наблюдаемое при умеренном и высоком потреблении алкоголя.

