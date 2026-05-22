Трамп наехал на детей китайских толстосумов

Президент США Дональд Трамп говорит, что правовая норма о предоставлении американского гражданства по праву рождения не должна использоваться миллионерами из Китая для получения их детьми статуса гражданина. Об этом он сказал в Белом доме.

Политик заявил: «Теперь на очереди у нас еще один вопрос – гражданство по праву рождения».

Добавляется: «Это правило явно не предназначалось для того, чтобы миллионеры из Китая делали своих детей гражданами нашей страны».

