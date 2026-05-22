Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые обнаружили связь между игрой в футбол и повреждениями мозга

Ученые обнаружили связь между игрой в футбол и повреждениями мозга

Александр Панько
22.05.26 15:53
102
Ученые обнаружили связь между игрой в футбол и повреждениями мозга

Исследователи из Нидерландов пришли к выводу, что регулярные удары головой по футбольному мячу могут быть связаны с повреждением мозга. Как сообщает Medscape, ученые обнаружили изменения в биомаркерах крови футболистов-любителей, которые свидетельствуют о попадании мозговых белков в кровоток после матчей.

По эпидемиологическим данным, профессиональные футболисты имеют в 2-3 раза более высокий риск развития нейродегенеративных заболеваний по сравнению с общей популяцией. Одной из возможных причин считаются именно постоянные удары головой по мячу.

В рамках нового исследования ученые проанализировали данные 302 футболистов-любителей из Нидерландов. С помощью видеозаписей они зафиксировали каждый случай удара головой во время матчей. В среднем за игру выполнялось 56 таких ударов, а как минимум один удар головой совершили 72% участников.

Во время матчей спортсмены носили датчики сердечного ритма и позиционные транспондеры, которые фиксировали дистанцию, скорость и физическую нагрузку. Кроме того, у футболистов брали анализы крови до игры, сразу после нее и через 24-48 часов.

После анализа шести биомаркеров исследователи установили, что удары головой по быстро летящему мячу сопровождаются изменениями, которые свидетельствуют о проникновении мозговых белков в кровь. По мнению авторов работы, это может быть признаком микроповреждений мозга.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования дополняют предыдущие наблюдения о повышенном риске деменции и других нейродегенеративных заболеваний среди футболистов.

Напомним, ученые рассказали о вреде вечерних тренировок.

Тэги: ученые, футбол

Комментарии

Статьи

17.05.26 14:23

Украина после войны: сценарии восстановления, риски и экономические перспективы до 2035 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.05.26 16:40

Астроном объяснил природу пятен на Солнце

22.05.26 16:25

Французы узнали о коровах кое-что неожиданное

22.05.26 16:15

На выходных погода в Украине изменится

22.05.26 15:37

Американцы разузнали о древних людях нечто необычное

22.05.26 15:18

Китайцы рассказали, как улучшить качество сна

22.05.26 14:39

В Киеве девушка ударила военного бутылкой из-за замечания

22.05.26 14:03

Американцы раскрыли страшную правду об алкоголе

22.05.26 14:00

Трамп высказался по поводу Ормузского пролива и иранского урана

22.05.26 13:55

Трамп наехал на детей китайских толстосумов

22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 09:40

Кремль решил «защитить» россиян еще и в Приднестровье

22.05.26 09:20

Генштаб опубликовал потери РФ за сутки. Сводка за 22 мая

21.05.26 18:46

Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

21.05.26 17:03

Лукашенко назвал условие для войны с Украиной и предложил Зеленскому встретиться

21.05.26 16:46

ВСУ достигли наибольших успехов со времени Курской операции, — ISW

21.05.26 13:59

Путин и Си обсуждали Украину – известны подробности

21.05.26 12:41

Европа готовится воевать без США. The Economist узнал тайный «план Б»

21.05.26 11:51

На севере Украины усилили меры безопасности

21.05.26 09:43

Россия доставила ядерные боеприпасы в Беларусь

17.05.26 16:01

Война в Украине может затянуться на годы: Bild очертил ключевые риски

18.05.26 18:27

В Индонезии произошла вспышка хантавируса

16.05.26 14:24

Трамп рассказал, будут ли США воевать за Тайвань

16.05.26 11:29

Война в Украине: за сутки зафиксировали 221 боевое столкновение

15.05.26 17:13

Украинцам рассказали о погоде на 17 мая

16.05.26 16:08

В Белом доме произошел необычный инцидент

16.05.26 17:28

Итальянский профессор оценил уровень опасности хантавируса в городе

18.05.26 17:09

Ученые назвали способ замедлить биологическое старение у пожилых людей

16.05.26 13:20

В Австралии мужчина погиб после нападения акулы

16.05.26 20:45

В Египте поймали акулу, которая терроризировала туристов

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди