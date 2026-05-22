Ученые обнаружили связь между игрой в футбол и повреждениями мозга

Исследователи из Нидерландов пришли к выводу, что регулярные удары головой по футбольному мячу могут быть связаны с повреждением мозга. Как сообщает Medscape, ученые обнаружили изменения в биомаркерах крови футболистов-любителей, которые свидетельствуют о попадании мозговых белков в кровоток после матчей.

По эпидемиологическим данным, профессиональные футболисты имеют в 2-3 раза более высокий риск развития нейродегенеративных заболеваний по сравнению с общей популяцией. Одной из возможных причин считаются именно постоянные удары головой по мячу.

В рамках нового исследования ученые проанализировали данные 302 футболистов-любителей из Нидерландов. С помощью видеозаписей они зафиксировали каждый случай удара головой во время матчей. В среднем за игру выполнялось 56 таких ударов, а как минимум один удар головой совершили 72% участников.

Во время матчей спортсмены носили датчики сердечного ритма и позиционные транспондеры, которые фиксировали дистанцию, скорость и физическую нагрузку. Кроме того, у футболистов брали анализы крови до игры, сразу после нее и через 24-48 часов.

После анализа шести биомаркеров исследователи установили, что удары головой по быстро летящему мячу сопровождаются изменениями, которые свидетельствуют о проникновении мозговых белков в кровь. По мнению авторов работы, это может быть признаком микроповреждений мозга.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования дополняют предыдущие наблюдения о повышенном риске деменции и других нейродегенеративных заболеваний среди футболистов.

