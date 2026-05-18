В Индонезии произошла вспышка хантавируса

В Индонезии выявили три подтвержденных и шесть возможных случаев хантавируса в Джакарте. Об этом информировала глава столичного управления здравоохранения Ани Руспитавати.

Говорится: «По последним данным по хантавирусу в Джакарте, на данный момент у нас выявлены три подтвержденных случая, в то время как шесть подозрительных случаев остаются под наблюдением».

Тут были развернуты группы быстрого реагирования для предотвращения возможного роста числа заболевших.

Также сообщается, что на фоне усиления мер санитарные проверки ужесточены и в международном аэропорту Сукарно-Хатта, где для прибывающих пассажиров ввели обязательные медицинские декларации, температурный контроль и визуальный осмотр.

Впрочем, как резюмируется, хантавирус не является новой инфекцией для страны, а в 2024-2026-х годах по всей Индонезии было зарегистрировано 23 случая, три из которых закончились летальным исходом.

Ранее в США человек скончался от хантавируса – заразился от грызунов.