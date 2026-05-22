Генштаб опубликовал потери РФ за сутки. Сводка за 22 мая

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 880 российских оккупантов, 135 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 57 артсистем. Об этом 22 мая сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.26 ориентировочно составили около 1 353 860 человек.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 11 944 (+1) ед.

— боевых бронетранспортеров — 24 594 (+3) ед.

— артиллерийских систем — 42 511 (+57) ед.

— РСЗО — 1 798 (+1) ед.

— средств ПВО — 1 390 (+1) ед.

— наземных робототехнических комплексов — 1 440 (+4) ед.

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 304 659 (+1 872) ед.

— автомобильной техники и автоцистерн — 98 205 (+135) ед.

