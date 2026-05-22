В Полтаве супружеская пара развращала малолетнюю дочь

В Полтаве раскрыли супружескую пару, которая в течение нескольких лет снимала порнографию с участием своей шестилетней дочери и совершала в отношении нее развратные действия. Пользуясь доверием девочки, родители фотографировали и снимали на видео обнаженного ребенка. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства семьи правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Установлено, что родители начали развращать ребенка с двухлетнего возраста.

Супружеской паре сообщено о подозрении в изготовлении детской порнографии, по предварительному сговору группой лиц, принуждении малолетней к участию в ее создании и совершении членами семьи развратных действий в отношении малолетнего лица.

Кроме этих статей отцу ребенка инкриминируют умышленное хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения.

Служба по делам детей изъяла ребенка из семьи. Девочка находится в больнице на обследовании. Подозреваемых взяли под стражу без возможности внесения залога.

Свою вину супружеская пара не признает. Во время избрания мер пресечения в суде они объяснили, что фото и видео изготовлены для семейного архива.

