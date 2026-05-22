В Киеве девушка ударила военного бутылкой из-за замечания

В Киеве полицейские задержали девушку, которая ударила военнослужащего бутылкой по голове из-за замечания. Об этом сообщило столичное управление Нацполиции в пятницу, 22 мая.

Указано, что инцидент произошел в четверг в Шевченковском районе города.

‎"52-летний военнослужащий, возвращаясь после службы домой, сделал замечание нетрезвой девушке и ее компаньону, которые громко вели себя и ругались в салоне троллейбуса. В ответ молодые люди устроили конфликт и впоследствии, на остановке общественного транспорта, 18-летняя нарушительница ударила потерпевшего бутылкой по голове", — говорится в сообщении.

В результате нападения мужчина получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы. Также медики, предварительно, установили закрытую черепно-мозговую травму. Но военнослужащий от госпитализации отказался.

Сотрудники полиции задержали девушку. Начато уголовное производство по статье о легком телесном повреждении (ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины). Готовится сообщение о подозрении.

‎Кроме того, в отношении нарушителей полицейские составили административные материалы по статьям о мелком хулиганстве и курении табачных изделий в запрещенных местах (ст.173, ст. 175-1 КУоАП).

