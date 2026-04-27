Завтра в Украине ожидаются дожди и мокрый снег

В Украине удерживается плохая погода. Прогноз на понедельник, 27 апреля, дали синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что в восточных, днем и в северных, местами в центральных областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Украинцев предупреждают, что ночью будут заморозки 0-3 градуса. Днем плюс 6-11.

На юге и юго-востоке ночью 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, днем плюс 10-15.

В Киеве завтра ночью будет сухо, днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса, днем плюс 8-10.

Ранее в Украину нагрянула настоящая зима.