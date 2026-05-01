Российские толстосумы продолжают жировать во время войны

Во время войны с Украиной российские олигархи продолжают богатеть. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Только с начала 2026-го года совокупное состояние богатейших толстосумов из России выросло на 16,106 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что данный индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего рейтинг попали 20 граждан России – их общее состояние на 1 мая составляет 315,3 миллиарда долларов.

