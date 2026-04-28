Тейлор Свифт: известная американская певица решила защититься от искусственного интеллекта

Известная американская певица Тейлор Свифт хочет защитить себя от сгенерированного искусственным интеллектом контента. Как пишет, ссылаясь на документы, издание TMZ, артистка подала заявку на регистрацию своих голоса и внешности.

В публикации сказано: «Тейлор Свифт закулисно забронировала за собой несколько очень специфических товарных знаков, призванных гарантировать, что любые цифровые копии ее голоса и изображения будут считаться недействительными».

Добавляется, что американка ищет федеральной защиты для двух фраз, напрямую связанных с ее голосом: «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор».

Уточняется при этом, что ее заявка подпадает под редкую категорию «звуковой знак».

Отмечается, что другая заявка защищает особый визуальный образ девушки, одетой в разноцветный костюм с серебряными акцентами, держащей розовую гитару с черным ремнем.

Резюмируется, что данные заявки призваны защитить ее от растущей популярности сгенерированных искусственным интеллектом песен, видео и дипфейков, которые копируют знаменитостей без их согласия.

