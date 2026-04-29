Нейропсихолог поведала, как кофе влияет на наш мозг

Российский нейропсихолог Мария Тодорова поведала о кофе кое-что важное. Она рассказала о его влиянии на нас.

По ее словам, этот напиток является пищевым стимулятором, который оказывает индивидуальный эффект на организм, а сильнее всего кофеин влияет на мозг.

Эксперт говорит, что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, в результате чего снижается чувство усталости и повышается ощущение бодрости.

Указывается следующее: «Кофе временно маскирует усталость. Поэтому после краткого подъема может наступать спад, особенно если человек не выспался, перегружен или пьет кофе регулярно в больших количествах».

Добавляется, что кофеин способен оказывать влияние на сердечный ритм и усиливать общее возбуждение организма. Кофе также дает выраженный стимулирующий эффект. При этом напиток без кофеина сохраняет часть положительного влияния за счет вкуса, привычки и содержащихся в зернах веществ.

Подчеркивается, что у некоторых людей кофе может положительно влиять на настроение и снижать уровень стресса, придавая чувство комфорта и включенности.

Медик акцентирует внимание на том, что не следует употреблять кофе в качестве средства лечения тревожности, депрессии или эмоционального выгорания, поскольку его эффект ограничен и не является альтернативой профессиональной помощи.

