Шольц заявил, что НАТО и ЕС должны увеличить расходы на оборону

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО и Европейский Союз должны увеличить оборонные расходы. Это связано с угрозой со стороны теневого флота РФ. Об этом сообщает Tagesschau.

По словам Шольца, европейские страны НАТО и ЕС должны продолжать увеличивать свои расходы на оборону.

«Операция НАТО „Балтийский часовой“ улучшит защиту Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне», — сказал Шольц.

Канцлер напомнил, что НАТО является гарантом общей безопасности и многие члены Альянса за последние годы значительно увеличили свои оборонные расходы. Шольц также отметил необходимость продолжать поддерживать Украину в ее оборонной кампании против России.

«И мы согласны с тем, что нам нужно укреплять европейскую часть НАТО и в дальнейшем увеличивать расходы на оборону», — добавил он.

Напомним, Рютте призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону.