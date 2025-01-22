Названы грибы, которые продлевают жизнь

Международная группа экспертов из Германии, Великобритании, Сербии поведала о грибах, которые способны увеличить продолжительность жизни. В них содержится вещество эрготионеин, способствующее этому.

По словам ученых, эрготионеин есть в вешенках, шиитаке и некоторых других разновидностях грибов.

Специалисты проанализировали несколько видов животных, включая модельный организм Caenorhabditis elegans, или нематоду.

Было установлено, что воздействие эрготионеина не только позволило червям жить дольше, но и повысило их подвижность, устойчивость к стрессу и сопротивляемость возрастным изменениям.

Также наблюдались аналогичные положительные изменения у млекопитающих на примере крыс.

Сказано, что три недели исследователи давали грызунам около десяти миллиграммов эрготионеина в день, в результате чего у животных улучшилась выносливость, увеличилась мышечная масса и образование новых кровеносных сосудов в мускулах.

Поясняется, что эрготионеин защищает клетки от окислительного стресса посредством процесса персульфидирования.

Сообщается, что снижение персульфидации связано со старением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и нейродегенеративными заболеваниями.

Теперь планируются испытание эрготионеина на людях.

Ранее американцы поведали об удивительном свойстве грибов.