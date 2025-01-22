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Новости > Избиение девочки в Белой Церкви: полиция раскрыла новые подробности дела

Избиение девочки в Белой Церкви: полиция раскрыла новые подробности дела

Агата Кловская
22.01.25 16:33
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Избиение девочки в Белой Церкви: полиция раскрыла новые подробности дела

Всего установлено десять участников конфликта по делу об избиении девочки в Белой Церкви. Одному из них уже объявлено подозрение. Об этом сообщил руководитель следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Киевской области Виктор Луговой во время брифинга.

«Мы установили 10 участников конфликта. Все их анкетные данные установлены. Личности идентифицированы. И с ними проводятся следственные, процессуальные действия», — заявил Луговой.

Он добавил, что участникам конфликта от 12 до 16 лет. В то же время дети не являются субъектами совершения уголовного преступления. Одному из них, кому уже есть 16 лет — объявлено о подозрении. Сейчас в Белоцерковском горрайонном суде происходит рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Другие же дети на данный момент статуса не имеют и являются участниками событий до тех пор, пока не завершатся все необходимые следственные процессуальные действия.

«Возможно, кому-то — свидетель. Возможно, кому-то — лицо, совершившее общественно опасное деяние... Но это только после того, как будут проведены все следственные действия. Несколько усложняет производство то, что они несовершеннолетние», — пояснил руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области.

16-летнему юноше, которому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) грозит до 12 лет тюрьмы.

По словам Лугового, сейчас в сети распространяется информация о том, что родители детей могут быть чиновниками или правоохранителями, однако, в настоящее время у органов досудебного следствия отсутствует какая-либо информация об этом.

«Да, некоторые воюют в ВСУ, защищают наше государство. Некоторые родители умерли, некоторые работают, а некоторые не работают», — добавил он.

Как пояснил руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области, сейчас следствие устанавливает мотивы совершения уголовного преступления. Отвечая на вопрос, действительно ли причиной конфликта якобы было распространение наркотиков, Луговой ответил, что указанные факты еще проверяются.

«Но в настоящее время у органов следствия отсутствует информация относительно конкретного побуждения употребления потерпевшей наркотических средств. Конечно, если такие факты подтвердятся, будет немедленное, беспрекословное, безальтернативное реагирование в рамках действующего законодательства», — отметил он.

Напомним, избиение 12-летней девочки в Белой Церкви переквалифицировали на питки.

Тэги: полиция, избиение, Белая Церковь

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