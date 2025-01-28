В Украине запустили электронные направления на ВВК

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство ввело возможность сгенерировать направление на ВВК с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение «Резерв+». Он поведал подробности.

Чиновник сказал: «Продолжаем системную цифровизацию государства. Сегодня даем «зеленый свет» электронным направлением на ВВК для военнообязанных».

Добавляется: «Людям не нужно будет выстаивать очереди возле ТЦК, чтобы получить соответствующий документ. Направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение «Резерв+».

Также говорится, что, в первую очередь, такая возможность будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию.

Сообщается: «Людям, которые получили повестку, также достаточно отправить электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять времени на посещение ТЦК».

Ранее Зеленский сделал заявление о демобилизации.