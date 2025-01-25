В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»

Во время исследований на месте строительства Инсулы Касти Аманти вдоль Виа дель Аббонданца в центральной части древнего города Помпеи археологи обнаружили крошечный, но богато украшенный дом с замысловатыми и иногда эротическими фресками. Результаты исследования показывают, что не только большие дома, но и «маленькие дома» в древнем городе могли быть богато украшены фресками.

По мнению экспертов, роскошно обставленный дом, известный как Дом Федры в честь мифологической царицы Афин, дает представление о развитии архитектурных тенденций первого века нашей эры, а также демонстрирует склонность жителей Помпей к чувственному искусству.

Расположенный в центральном районе древнего города, дом меньше обычного и в нем необычно отсутствует открытый центральный двор, известный как атриум, типичный для римской архитектуры.