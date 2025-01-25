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Фото-Новости > В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»

В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»

Агата Кловская
25.01.25 18:10
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В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
Во время исследований на месте строительства Инсулы Касти Аманти вдоль Виа дель Аббонданца в центральной части древнего города Помпеи археологи обнаружили крошечный, но богато украшенный дом с замысловатыми и иногда эротическими фресками. Результаты исследования показывают, что не только большие дома, но и «маленькие дома» в древнем городе могли быть богато украшены фресками.
 
По мнению экспертов, роскошно обставленный дом, известный как Дом Федры в честь мифологической царицы Афин, дает представление о развитии архитектурных тенденций первого века нашей эры, а также демонстрирует склонность жителей Помпей к чувственному искусству.
 
Расположенный в центральном районе древнего города, дом меньше обычного и в нем необычно отсутствует открытый центральный двор, известный как атриум, типичный для римской архитектуры.
 
Крошечный дом, в котором были обнаружены фрески, соперничающие с фресками его самых богатых соседей, временно называют Домом Федры в честь великолепно сохранившейся фрески, изображающей сцену из древнего мифа об Ипполите и Федре. Другие сцены, нарисованные на стенах задней части Дома Федры, включают поврежденную фреску, изображающую Суд Париса, пару, предположительно Венеру и Адониса, и сексуальную встречу сатира и нимфы на кровати.
 
Пикантные сцены можно было увидеть в домах представителей всех слоев общества и в общественных местах Помпей, и они не считались чем-то скандальным или постыдным.
 
Предполагается, что во время извержения 79 г. н. э. в Доме Федры велись строительные работы. У входа в дом находился расписанный домашний алтарь с мотивами растений, воробьев, змей и хищных птиц. Внутри алтаря были обнаружены лампа и керамическая курильница с остатками ароматических веточек.
 
На основании находок в Доме Федры археологи приходят к выводу, что наличие атриума не было для помпейцев единственным средством демонстрации своего богатства, и даже те, кто жил в домах без атриума, прикладывали все усилия, чтобы продемонстрировать свои вкусы и выставить напоказ свои вещи и обстановку.
 
Атриум представлял собой открытый двор с небольшими комнатами и колоннами у входа в дом. Помимо использования в качестве приемных, атриумы также использовались для церемоний и встреч глав домохозяйств. Имплювий, бассейн для сбора дождевой воды, который имел как декоративное, так и практическое применение, также располагался во дворе. Являясь важным компонентом роскошных резиденций, атриумы служили символом богатства в Древнем Риме. Однако отсутствие атриума не мешало древним помпейцам щедро украшать свои дома, согласно новым исследованиям.

Тэги: история, археология

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