Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Блоги > Война скоро не закончится

Война скоро не закончится

Автор: «Фраза»
30.12.24 20:35
97
Война скоро не закончится

Вчера появилась очередная "сенсация", что война с россией закончится в ближайшие сутки. Напомню – уже не в первый раз. Раньше был миф о завершении войны за "две-три недели", затем – о кофе в Крыму, "завершится в 23-й", "до конца 24-й". Уже молчу о "секте 20 января", когда все считают дни до инаугурации Трампа.

Как историк, я знаю много примеров, когда в кризисные периоды люди ориентировались на все что угодно – от затемнений и метеоритов до авантюристов типа Григория Распутина, который оказал неограниченное влияние на глупого Николая II. Часто "знаки сверху" искусственно создавали власти для того, чтобы прикрыть свои провалы. Классический пример – облет в 1941-м по приказу сталина вокруг москвы с чудодейственной иконой. Кстати, сейчас российские власти по-новому раскручивают этот миф: снимают кино и даже пишут научные статьи. Глупость она такая, работает во все времена.

Сейчас миф о скором окончании войны – это не просто плохо, это вирус, убивающий нашу страну. Отмечаю, не просто отвлекает или переключает внимание, он прямо влияет и на настроения общества и на работу власти. По тысяче каждому – почему нет, месяц-другой и войны не будет. Продолжаем строить метро, тротуары, парки-скверы во время войны – а по-другому, войны почти нет, скоро выборы. Я уже молчу, что через этот парад безумия западные партнеры смотрят на нас как на дикарей, что прямо сказывается на нашей военной и финансовой поддержке.

Именно поэтому для нашего выживания (этот термин сейчас актуален точно так же, как и два года назад) крайне важно перестать верить в мифы и начать готовиться к затяжной войне. Такой сценарий существует и нам об этом четко говорят действия наших западных соседей, за последний год фактически удвоивших свои оборонные бюджеты. Я уже не говорю об оборонном бюджете оркостанцев. А у астрологов-хиромантов и их прогнозы поиграем после войны, когда будет время на развлечения.

Первоисточник

Тэги: війна в Україні

Комментарии

Статьи

29.12.24 20:04

Предновогодний самолетопад

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Командиру 211-й бригады, который издевался над военными, избрана мера пресечения
30.12.24 20:43

Командиру 211-й бригады, который издевался над военными, избрана мера пресечения

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.12.24 16:49

Названа сумма, в которую Украине обошлось содержание пленных россиян

30.12.24 16:29

Американцы назвали вредные для бега кроссовки

30.12.24 15:45

Украина и США подписали соглашение на 15 млрд долларов

30.12.24 15:08

В Украине из-за войны существенно сократилось число полей

30.12.24 15:00

Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на стыке годов

30.12.24 14:57

Озвучен необычный способ улучшить свой сон

30.12.24 14:44

Названы продукты от гипертонии и диабета

30.12.24 14:18

В Кремле рассказали, есть ли предпосылки для завершения войны в Украине

30.12.24 13:43

Индусы рассказали, как победить похмелье

30.12.24 13:36

Китайцы узнали о чае кое-что новое

30.12.24 15:45

Украина и США подписали соглашение на 15 млрд долларов

30.12.24 14:18

В Кремле рассказали, есть ли предпосылки для завершения войны в Украине

30.12.24 11:11

Стало известно, сколько детей убила Россия в Украине

30.12.24 10:00

Зеленский ждет какое-то важное решение от США

30.12.24 09:27

В «Укрэнерго» сообщили об отключениях света 30 декабря

27.12.24 14:43

Оккупированные территории Украины ждет долгий кошмар репрессий, как в СССР, — FT

27.12.24 10:48

Трамп требует от европейских стран увеличить помощь Украине, — WP

27.12.24 09:33

Папа Римский принял приглашение посетить Украину

27.12.24 09:23

Стало известно, как будут выключать свет в пятницу, 27 декабря

26.12.24 11:29

Оккупанты ударили по рынку в Никополе: много раненых

24.12.24 12:00

Орбан предрек завершение войны в Украине в следующем году

24.12.24 12:17

Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы, — The Economist

24.12.24 13:27

У берегов Португалии нашли тонны затонувших сокровищ

26.12.24 11:15

Убийце Ирины Фарион светит пожизненное

24.12.24 14:52

Испанцы назвали пять продуктов для здоровья сердца

24.12.24 13:35

Китайцы рассказали, почему вредно долго смотреть телевизор

25.12.24 16:02

Испанцы рассказали, что следует есть на завтрак пожилым людям

24.12.24 14:36

Ученые рассказали, откуда появился сифилис

24.12.24 15:38

Стало известно о еще одном опасном последствии одиночества

24.12.24 07:26

Шведы объяснили, почему не следует полностью отказываться от сахара

Фото и Видео
Китайцы построили самый длинный скоростной автомобильный тоннель в мире
Китайцы построили самый длинный скоростной автомобильный тоннель в мире
Китайцы построили самый длинный скоростной автомобильный тоннель в мире
Китайцы построили самый длинный скоростной автомобильный тоннель в мире
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК
В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК
На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике
На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике
В центре Нью-Йорка такси влетело в пешеходов
В центре Нью-Йорка такси влетело в пешеходов
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек
У Тимошенко едва ли не самый большой антирейтинг и она пытается вернуться в большую политику из-за спекуляций на вопросах социальной защиты, - Валентин Гладких
У Тимошенко едва ли не самый большой антирейтинг и она пытается вернуться в большую политику из-за спекуляций на вопросах социальной защиты, - Валентин Гладких
Под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его
Под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.