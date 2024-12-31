Война скоро не закончится

Вчера появилась очередная "сенсация", что война с россией закончится в ближайшие сутки. Напомню – уже не в первый раз. Раньше был миф о завершении войны за "две-три недели", затем – о кофе в Крыму, "завершится в 23-й", "до конца 24-й". Уже молчу о "секте 20 января", когда все считают дни до инаугурации Трампа.

Как историк, я знаю много примеров, когда в кризисные периоды люди ориентировались на все что угодно – от затемнений и метеоритов до авантюристов типа Григория Распутина, который оказал неограниченное влияние на глупого Николая II. Часто "знаки сверху" искусственно создавали власти для того, чтобы прикрыть свои провалы. Классический пример – облет в 1941-м по приказу сталина вокруг москвы с чудодейственной иконой. Кстати, сейчас российские власти по-новому раскручивают этот миф: снимают кино и даже пишут научные статьи. Глупость она такая, работает во все времена.

Сейчас миф о скором окончании войны – это не просто плохо, это вирус, убивающий нашу страну. Отмечаю, не просто отвлекает или переключает внимание, он прямо влияет и на настроения общества и на работу власти. По тысяче каждому – почему нет, месяц-другой и войны не будет. Продолжаем строить метро, тротуары, парки-скверы во время войны – а по-другому, войны почти нет, скоро выборы. Я уже молчу, что через этот парад безумия западные партнеры смотрят на нас как на дикарей, что прямо сказывается на нашей военной и финансовой поддержке.

Именно поэтому для нашего выживания (этот термин сейчас актуален точно так же, как и два года назад) крайне важно перестать верить в мифы и начать готовиться к затяжной войне. Такой сценарий существует и нам об этом четко говорят действия наших западных соседей, за последний год фактически удвоивших свои оборонные бюджеты. Я уже не говорю об оборонном бюджете оркостанцев. А у астрологов-хиромантов и их прогнозы поиграем после войны, когда будет время на развлечения.

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