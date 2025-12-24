В Минобразования разъяснили, когда 12-летнее обучение заработает во всех школах Украины

По всей Украине 12-летнюю систему школьного образования полностью введут с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила заместительница министра образования и науки Надежда Кузьмичова.

По ее словам, переход на 12-летнее обучение не является вопросом дискуссии или политического выбора, а прямым требованием действующего законодательства.

«12-летняя система образования во всех регионах, во всех школах и лицеях будет введена с 1 сентября 2027 года в соответствии с законом О полном общем среднем образовании», — заявила Кузьмичова.

Закон, принятый еще в 2020 году, не предусматривает альтернативных сценариев.

«Все дети, которые пойдут в 10 класс в 2027 году, будут учиться 12 лет. В этой системе уже есть дети, которые начали обучение в 2018 году с началом реформы», — добавила Кузьмичова.

В то же время она отдельно подчеркнула, что переход на 12-летнее образование не означает изменения правил относительно возраста поступления в школу.

«В каком возрасте отдавать ребёнка в первый класс — это исключительно решение родителей. Никаких обязательных требований государство не устанавливает и устанавливать не будет», — заявила чиновница.

Напомним, Министерство образования и науки Украины запустило процесс обновления Государственного стандарта начального образования.