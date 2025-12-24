Зеленский анонсировал сегодня важные новости

Американская переговорная группа в среду, 24 декабря, может провести разговор с российским правителем Владимиром Путиным. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

«Была встреча с нашей группой — Умеров, Гнатов. После этого у американцев была встреча с Дмитриевым. И они все объяснили, показали, передали, насколько я понимаю. Не знаю, в каком формате будет у них дальше разговор. Может, с Путиным. Наверное, будет завтра (среда — ред.). Мы завтра вечером должны получить все», — сказал Зеленский во время встречи с журналистами во вторник, 23 декабря.

«Думаю, 24 декабря мы будем иметь реакцию русских после того, как с ними поговорит американская сторона, и тогда мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к встрече с США на уровне лидеров, в частности для обсуждения чувствительных вопросов, таких как территориальные.

Напомним, Зеленский озвучил все 20 пунктов мирного плана.